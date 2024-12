Ilrestodelcarlino.it - L’apertura in Basilica, centinaia di pellegrini per l’Anno Giubilare: “Loreto città di speranza”

Ancona, 30 dicembre 2024 – Hanno pregato commossi idiche hanno preso parte oggi pomeriggio aldel. “In comunione con la Chiesa universale, mentre celebriamo l’amore del Padre che si manifesta nella carne del Verbo fatto uomo e nel segno della croce, ancora di salvezza, apriamo solennementeper la nostra Chiesa di. Questo rito è per noi preludio di una ricca esperienza di grazia e di misericordia, pronti sempre a rispondere a chiunque ci domandi ragione dellache è in noi, specialmente in questo tempo di guerre e di disordini. Cristo, nostra pace esia nostro compagno di viaggio in questo anno di grazia e di consolazione”, ha detto l’arcivescovo delegato pontificio monsignor Fabio Dal Cin in piazza della Madonna.