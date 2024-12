Terzotemponapoli.com - La pagella di Napoli – Venezia

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildopo le due trasferte vincenti di Udine e Genoa, conquista la terza vittoria consecutiva battendo ildavanti al proprio pubblico agganciando l’Atalanta regalando il primato in classifica a tutti i tifosi azzurri in questo 2024. Buon anno a tutti e ForzaSempre1 – 0Ho visto questo:Meret 7: Splendida la parata con in piedi nel primo tempo, reattivo nella ripresa. Di Lorenzo 6,5: Spinge poco forse non abituato a giocare con Neres, un paio di chiusure evitano pericoli per Meret. Rrahmani 6,5: Tiene praticamente da solo in piedi la difesa azzurra. Juan Jesus 5,5: Soffre spesso Oristanio e compagni, ancora una partita non tranquilla. Olivera 6,5: Si procura il rigore che Lukaku sbaglia, un po in affanno quando difende. Anguissa 5,5: Partita sottotono, rallenta spesso le ripartenze e soffre i centrocampistini.