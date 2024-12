Isaechia.it - Gossip Girl, volto della serie ha chiesto un’ordinanza restrittiva per la madre e la cugina

Un’ex protagonistatv, trasmessa dal 2007 al 2012, hacontro suae sua.Stiamo parlando di Chanel Maya Banks, che ha interpretato il ruolo di Sawyer Bennett in, l’iconicatv che ha lanciato le carriere di Blake Lively, Leighton Meester, Ed Westwick, Chace Crawford e Penn Badgley. A novembre, l’attrice 36enne era stata dichiarata scomparsa dalla sua famiglia. Poco dopo, trovata viva e in buone condizioni dalla polizia di Los Angeles, smentii tutto sui social media. Chanel scrisse un post su Instagram (che poi cancellò) in cui spiegò di essersi recata in Texas per essere battezzata dal suo pastore preferito. La vicenda, che ha suscitato grande clamore, ha distrutto l’armonia familiare in casa Banks. L’attrice ha infatticontro sua, Lutchmin Judy Kumar, e sua, Danielle Singh.