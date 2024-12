Ilfattoquotidiano.it - Georgia, si insedia il nuovo presidente Kavelashvili: cerimonia a porte chiuse. Manifestanti a Tiblisi con il “cartellino rosso”

Per la prima volta nella storia dellaladi giuramento in Parlamento si è tenuta a, mentre fuori proseguono le proteste dei sostenitori dell’opposizione che mostrano il “” all’ex calciatore oggidel Paese. In un clima sempre più teso, Mikheilha dato così inizio formalmente al suo mandato come sestodel Paese.Dopo la contestata vittoria del partito filo-russo Sognono che è rimasto al potere nel Paese, decidendo anche di congelare fino al 2028 il processo di adesione all’Unione europea e scatenando così grandi proteste di piazza, un collegio elettorale controllato dalla formazione di governo, nel corso di un boicottaggio del voto da parte dei partiti tradizionali, ha eletto comedella Repubblica l’ex calciatore 53enne, molto vicino alla formazione di governo.