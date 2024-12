Lanazione.it - Che bello dare un Calcio al bullismo. Il Futsal Prato dà lezioni di rispetto. Lo sport fatto insieme è la palestra

Tutela dei diritti dei minori, promozione di una cultura dele un metodo basato sulla prevenzione di ogni fenomeno di violenza sia fra dirigenti, che fra allenatori, famiglie e giocatori. E’ l’impegno che ha visto protagonista ilnel 2024, dopo l’ottenimento della certificazione antie cyber. A un anno dal riconoscimento, la societàiva guidata dal presidente Gianluca Caminati e dall’amministratore delegato Alessio Polidori, ha deciso di organizzare in Provincia a, a Palazzo Banci Buonamici, un convegno dal titolo Unal, sostenuto anche dalla Nazione di, mettendo a confronto societàive, esperti, addetti ai lavori e istituzioni, Una mattinata per fare il punto su quanto portato avanti dalma anche per parlare di futuro.