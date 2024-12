Lanazione.it - Capodanno a Pistoia, al teatro Manzoni il concerto di congedo di Banditaliana

, 29 dicembre 2024 - Martedì 31 dicembre l'appuntamento per i bambini (dai 3 anni) e le loro famiglie è al Funaro, alle 17 e alle 22, con Ode alla Vita di e con Manuela Pesce e Davide Doro della pluripremiata compagnia Rodisio, attiva sin dal 2005 e presente nei teatri e festival di tutto il mondo (i suoi spettacoli sono tradotti in 10 lingue). Un linguaggio scenico, quello della compagnia, che si nutre di quotidianità, per farne emergere gli aspetti più sorprendenti, tra ironia, leggerezza ed intelligenza, animato da un’idea di apertura e condivisione che cerca la sua crescita nel viaggio e nel contatto con lingue, culture e pubblici differenti. “Finale col botto” al, alle ore 21.30: dopo 30 anni di musica insieme,, nata nel 1992 da una felice intuizione di Riccardo Tesi ed affermatasi negli anni come uno dei gruppi italiani di world music più noti a livello internazionale, ha deciso, in tutta amicizia, di sciogliersi e di festeggiare questo evento con unfinale a, proprio dove il loro percorso artistico ha avuto inizio.