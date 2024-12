Lanazione.it - Accoltellato a morte a Campi Bisenzio, la lite scoppiata fuori dal locale. Indagini a tappeto

(Firenze), 29 dicembre 2024 – Unada una discoteca e degenerata in tragedia. Sarebbe questa la pista su cui si stanno concentrando gli inquirenti riguardo alladi Moubakir Maati, il 17enne di Certaldo trovato morto intorno alle 5,30 di questa mattina in centro a. In base ad una primissima ricostruzione, il giovane faceva parte di un gruppo di ragazzi arrivati dalla Valdelsa.dalsarebbe scoppiato un diverbio con altri giovani, poi degenerato in rissa. Le due bande si sarebbero affrontate nella zona di viale Buozzi, ma ancora non sono chiari i motivi. Quel che è certo è che Moubakir è stato colpito ada almeno 5 fendenti. Il 17enne è stato trovato intorno alle 5,30 in via Tintori, ma quando sono arrivati i mezzi di soccorso per lui non c’era già più nulla da fare.