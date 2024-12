Ilgiorno.it - A Pieve in due aree per i cani installate le strutture di “agility“

Le festività natalizie hanno portato un nuovo regalo per i quattro zampesi e i loro proprietari. Nelledi via Donizetti e del Parco della Pace sono statedelle nuovedidove il cane può divertirsi insieme al suo padrone con percorsi di destrezza. "Un intervento che rappresenta un bellissimo momento dove cane e proprietario possono sperimentare il loro rapporto fatto di intesa e complicità - spiega il sindaco Pierluigi Costanzo -. Si tratta di un altro obiettivo centrato nel 2024. Nel 2025 è prevista la riqualificazione anche delledi Fizzonasco Parco Tiziana Via delle Rose. Passo dopo passo le sistemiamo tutte". Nellea loro dedicate ipotranno davvero sgambettare e divertirsi effettuando anche esercizi con i loro umani. Mas.