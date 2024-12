Dilei.it - 10 modi diversi per affrontare l’anno nuovo

Ilanno sarà positivo, generoso, difficile, sorprendente a seconda del proprio stato d’animo, del carattere, degli eventi che si verificheranno.Il 2025 per 10 personalitàEcco come dieci diverse personalità con vissuti differenti potrannoalla grande i prossimi dodici mesi, purché con un (necessario) pizzico di ironia.La super ottimistaLa sua frase tipica: “Va tutto bene!!!” dice con i tre punti esclamativi che si sentono quando pronuncia la parola “bene”.Affronta: come una fonte di opportunità tutte positive, da vivere con lo sguardo illuminato dalla certezza del buon esito di ogni impresa. Le sfide la incuriosiscono ma non la spaventano: per lei non ci sono insuccessi ma solo nuove possibilità.Un consiglio: L’ottimismo a oltranza non preserva dalle delusioni e dai fallimenti, che fanno ancora più male quando non si sono messi in conto.