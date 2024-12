What If… ? 3×07 | tutti gli easter eggs e la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

If. ?,glie ladelL’episodio 7 della terza stagione diIf.? è l’inizio della fine della serie animata del MCU. Culminando con undi serie in due parti, questo nuovo capitolo vede Captain Carter alla guida di una nuova squadra di protettori multiversali che viene a sapere che l’Osservatore è stato rapito ed è in pericolo. Questo dà il via a una missione di salvataggio cosmica che si conclude con un cliffhanger e una nuova sorprendente alleanza.Come si vede alla fine dell’episodio 6 di questa stagione diIf.?, l’Osservatore sembra aver infranto il suo giuramento ed essere intervenuto per l’ultima volta nella vita di coloro che avrebbe dovuto solo osservare. Preso in custodia dai suoi colleghi Osservatori, i frammenti del Piano di Osservazione si sono staccati come conseguenza, permettendo ai suoi alleati mortali di venire in suo aiuto in questo nuovo episodio.