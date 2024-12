Ilfattoquotidiano.it - Torta avvelenata al pranzo di Natale: morte le sorelle e la nipote della cuoca, altri 3 familiari in fin di vita. La polizia: “Arsenico nel dolce”

Unnatalizio si trasforma in un’arma mortale. In Brasile, tre donne sono decedute e altre 3 persone sono finite in ospedale dopo aver consumato unapreparata per ildi. La causa? Avvelenamento da. Zeli Terezinha Silva dos Anjos, 61 anni, aveva cucinato ilper la sua famiglia. Maida e Neuza,di Zeli, e laTatiana, sonopoco dopo aver mangiato la. Altre tre persone, tra cui Zeli e un bambino di 10 anni, sono state ricoverate con sintomi di intossicazione. Come riporta il Daily Mail, le autopsie hanno rivelato la presenza dinei corpi delle tre vittime. Un dato inquietante che ha spinto laad aprire un’indagine per omicidio.L’incidente, se così si può definire, è avvenuto il 23 dicembre: laincriminata, un “Bolo de Natal”, tipiconatalizio brasiliano, era stata preparata da Maida e sua sorella Zeli Terezinha Silva dos Anjos (61 anni), attualmente ricoverata in ospedale.