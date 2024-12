Sport.quotidiano.net - Raccolti ottomila euro dalle maglie. Saranno devoluti agli alluvionati

. Per la precisione 7.943. A tanto è arrivata la cifra raccolta dalla vendita delle 26 divise ‘limited edition’ di Babbo Natale, con cui i giocatori del Ravenna sono scesi in campo domenica scorsa per il vittorioso match casalingo contro il Progresso. Nelle intenzioni del presidente Ignazio Cipriani, che ha lanciato l’idea, c’era di andare oltre il semplice gesto creativo ed eccentrico di una ma col look di Babbo Natale, con detta tema come la cintura nero-oro e il caratteristico rosso natalizio. Il n.1 giallorosso aveva deciso infatti di mettere all’asta le divise, col ricavato da devolvere all’associazione Traversara in Fiore, impegnata a sostenere le famiglie colpitealluvioni che hanno duramente interessato proprio il nostro territorio. Lepiù gettonate – partite da una base d’asta di 70– sono state quelle verdi da ‘elfi’ dei portieri Fresia (peraltro protagonista indiscusso con una prodigiosa parata salva risultato al 94’) e Galassi, andate entrambe, a suon di oltre 20 rialzi, a 670ciascuna.