Purtroppo era un tumore Sudore e altri sintomi banali poi l’atroce diagnosi dei medici

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un personal trainer ha raccontato di aver ricevuto unadi cancro a soli 25 anni, a causa di un sintomo che inizialmente sembrava insignificante e persino imbarazzante. Dilan Patel, residente a Ilford, nell’East London, ha condiviso la sua esperienza con i suoi follower su TikTok, dove ha spiegato come, durante la metà dei suoi vent’anni, stesse conducendo una vita normale, tipica per un giovane della sua età: lavorava, si allenava e trascorreva il tempo con gli amici.Tuttavia, ha cominciato a notare un cambiamento nel suo corpo. “Mi svegliavo nel cuore della notte inzuppato di. Voglio dire fradicio”, ha detto Patel in un video che ha ottenuto quasi 200.000 visualizzazioni. “I miei vestiti, il mio letto, tutto era bagnato. Succedeva 2-3 volte ogni singola notte”. Inizialmente, il giovane ha pensato che il problema fosse dovuto al caldo notturno, ma le sudorazioni sono continuate per mesi.