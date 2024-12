Ilnapolista.it - Motta: «Danilo? Pensa solo alla partita. Solo il possesso non può farti vincere»

Thiagopresenta Juventus-Fiorentina, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A, in programma domani alle 20:45. Le parole del tecnico bianconero riportate da Tmw.: «Ci sono state vittorie anche diverse come quella contro il City»Come avete vissuto questa settimana?«molto importante contro una squadra che viene da due risultati non positivi. I nostri giocatori stanno bene e abbiamo recuperato qualcuno. Siamo concentrati per giocare contro una squadra forte».Sulla Fiorentina?«Hanno un ottimo allenatore molto preparato che ha dimostrato sempre di aver fatto un ottimo lavoro. Hanno giocatori di ottime qualità e soprattutto una buona preparazione. Loro sanno giocare bene a calcio e sono molto pericolosi in contropiede. Noi dobbiamo fare lagiusta ed equilibrata.