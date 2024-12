Liberoquotidiano.it - "Malore improvviso", addio a Cesare Ragazzi: morto l'uomo della lotta (cult) alla calvizie

"Salve, sono": èa Bologna a 83 anni per un, il noto imprenditore e personaggio televisivo diventato famoso negli anni Ottanta per il suo spot onnipresente in tv. Aveva inventato un celebre metodo per risolvere lache si avvaleva anche di un'innovativa protesi tricologica e del trapianto di capelli. Guarda qui su Youtube il video-spot diQuando, nel 2009, la sua società fu dichiarata fallita dal tribunale di Bologna, aveva aperto ben ottanta centri in Italia e otto all'estero, partendo da un piccolo laboratorio in Valsamoggia ne bolognese.lascia la moglie Marta e tre figli: Nicola, Simona e Alessia. Articolo in aggiornamento