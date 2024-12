Iodonna.it - L’arresto di Cecilia Sala, quando diceva: «Al rientro da Iran e Ucraina, mi godo di più le libertà quotidiane»

L’arresto della giornalistain, avvenuto il 19 dicembre, solleva interrogativi complessi e preoccupazioni crescenti. La reporter, nota per il suo lavoro nelle zone di crisi, si trovava a Teheran per realizzare dei reportage sul campo. Con il biglietto di ritorno già in tasca, è stata prelevata nel suo hotel e condotta nella prigione di Evin, nota per ospitare dissidenti e stranieri sotto accusa. A oltre una settimana dal fermo, nessuna accusa formale è stata ancora presentata, ma il contesto appare tutt’altro che casuale., le donne tra passato e futuro guarda le foto L’arresto diera arrivata a Teheran il 12 dicembre con un visto regolare, pronta a raccogliere storie per il suo podcast Stories su Chora Media.