Thesocialpost.it - Incidente nel Salentino, coinvolte 5 auto: morto un conducente, ferita una bambina

mortale sull’olefantina nei pressi di Oliveto Citra in provincia di Salerno, in Campania, nel tardo pomeriggio di sabato 28 dicembre. Cinque macchineper un bilancio, purtroppo, drammatico. È infattiuno dei conducenti, un 49enne di Calabritto.Leggi anche: Emanuela Orlandi, il mistero della stele apparsa al cimitero del Verano: il codice segretoAltre persone, tra cui unacon sospetta fratture di femore. Gli altri feriti trasportati in ospedale. Sul posto l’medica della Vopi di Pontecagnano, altre ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.L'articolonelununaproviene da The Social Post.