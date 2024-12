Ilrestodelcarlino.it - In ricordo di Roberta Fentini. Assegnata la borsa di studio

Non muore mai chi resta vivo nei ricordi. Vale per, è stata una delle migliori studentesse del liceo scientifico di Fermo, i suoi compagni la raccontano come generosa e attenta a tutti. Dopo una coraggiosa battaglia, a novembre del 2015,è morta a soli 39 anni, quel Natale, dopo vent’anni dal diploma, tutti i suoi compagni di scuola del liceo scientifico Tco di Fermo (sezione D 1990-95) si sono ritrovati a cena a casa di uno di loro, è stata una serata bellissima, sembrava si fossero visti una settimana prima e non due decenni prima, hanno subito ritrovato lo spirito liceale grazie a. "Ci sono persone che lasciano vuoti enormi, impossibili da colmare, racconta per tutti Amato Mercuri, tuttavia, come suoi compagni di scuola, in quella notte del 28 dicembre 2015 abbiamo avuto un’idea:amava lo, era una delle più brave del liceo, e così abbiamo deciso di fare qualcosa legato a lei e al luogo dove la nostra amicizia era nata, quella notte nasce ladi".