Iltempo.it - I verdetti tv del 2024, Mediaset col vento in poppa e Rai vola con Carlucci-De Martino

Leggi su Iltempo.it

Si è appena conclusa la 19ma edizione di Ballando con le stelle condotto da Milly. Con la vittoria di Bianca Guaccero, il talent ha chiuso una delle sue stagioni più fortunate con uno share del 34.1% che non si vedeva dal 2005. Ma quali sono stati gli altri successi televisivi del? Maria De Filippi, ancora una volta, è stata la regina dell'Auditel. Uomini e donne nei giorni feriali, Amici la domenica pomeriggio e in prime time nelle edizioni serali, Temptation Island, Tú Sí Que Vales e C'è posta per te sono stati tutti campioni di ascolti anche quest'anno. Sesto fra cotanto successo, per parafrasare Dante, possiamo citare anche This is me, programma in tre serate che celebrava le star di Amici, condotto da Silvia Toffanin. La quale può festeggiare gli ottimi ascolti del suo Verissimo, leader di fascia nel weekend al pomeriggio.