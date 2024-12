Oasport.it - Federica Brignone e l’elisir della giovinezza: “Il segreto é solo uno. Record di anzianità? Voglio batterlo ancora”

Una immensaha dominato il gigante di Semmering (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025. Sulla pista denominata “Panorama” la valdostana ha messo in mostra due manche di livello superiore. Perfetta nella prima, solidissima nella seconda. Veloce e impeccabile su ogni dosso, sempre a tempo, letteralmente impeccabile.si è aggiudicata la gara con un margine di vantaggio di 57 centesimi su Sara Hector, mentre chiude al terzo posto Alice Robinson a 90. Quarta posizione per Valerie Grenier a 94 centesimi, quinta per Paula Moltzan a 1.11, mentre è sesta Julia Scheib a 1.30. Settima posizione per Marta Bassino a 1.33, ottava Zrinka Ljutic a 1.44, quindi nona Lara Gut-Behrami a 1.83 mentre è decima Thea Louise Stjernesund a 2.08.