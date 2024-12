Anteprima24.it - Calcio, dal questore di Napoli 17 provvedimenti di Daspo

Tempo di lettura: 2 minutiSono diciassette idi divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di. In particolare, per le partite-Como e-Lecce, sono stati emessi due, della durata di 5 e 2 anni, nei confronti di altrettante persone di 45 e 54 anni, di cui una era stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, mentre l’altra per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive. Altri tre, della durata di un anno, sono stati, invece, adottati nei confronti di altrettanti soggetti, di età compresa tra i 16 e i 25 anni che, in relazione alla partita Juve Stabia – Casertana, erano stati indagati per lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici ed oggetti atti ad offendere in occasione di manifestazioni sportive.