Sport.quotidiano.net - Calcio a Cinque Serie A2 Elite. Mc riceve i friulani del Maccan. Checa: "Voglio vedere sacrificio»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Modena Cavezzo prova oggi a cancellare il brutto ko di Lecco nell’ultimo impegno del 2024, penultima giornata del girone di andata diA2. Alle 18 la squadra di NunziodelPrata sesti in classifica con l’obbligo di fare punti per dare ossigeno a una classifica che con gli ultimi 4 ko di fila e i successi di alcune inseguitrici si è complicata e ad oggi varrebbe la disputa dei playout. "Dopo Lecco non sono stati giorni facili – ha spiegato coach– una squadra che non lotta come quella vista in Lombardia non può rappresentarmi. Contro ilsacrifico, voglia di combattere e intelligenza. Dobbiamo dimostrare di essere più di quanto visto a Lecco". Ancora tanti problemi in infermeria: sono out Vlasi e Storchi (per entrambi stagione finita), oltre a Martinez (si teme un lungo stop per un problema muscolare), mentre Amarante va in panchina ma non sarà utilizzabile.