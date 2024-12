Anteprima24.it - Benevento, oggi la squadra riprende ad allenarsi all’Imbriani: al via la mission Catania

Tempo di lettura: < 1 minutoVacanze finite per i calciatori delche questo pomeriggioranno ad(ore 14:45) sul prato dell’Antistadio Imbriani con all’orizzonte la sfida del 5 gennaio contro il. Per il match contro gli etnei le assenze già certe sono quelle di Alessandro Nunziante, reduce da un intervento al menisco che lo terrà lontano dal campo per circa un mese e Antonio Prisco che sconterà contro gli etnei un turno di squalifica. In dubbio la presenza di Shady Oukhadda, che sta smaltendo il leggero problema muscolare al soleo e potrebbe anche farcela per il 5 gennaio. Decisiva, in tal senso, la prossima settimana quando lo staff medico potrà capire meglio a quali saranno le condizioni dell’esterno difensivo giallorosso. Tra i pali toccherà sicuramente a Niccolò Manfredini così come ci sono pochi dubbi circa l’utilizzo accanto ad Angelo Talia a centrocampo di Mattia Viviani, sostituto naturale di Prisco.