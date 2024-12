Inter-news.it - Bastoni: «Io sottovalutato? Non mi interessa. Attacco per stanare gli avversari»

Alessandro, al termine di Cagliari-Inter terminata 0-3, ha parlato in conferenza stampa del match e di ciò che attende i nerazzurri nelle prossime settimane. Di seguito le sue dichiarazioni.CAGLIARI-INTER 0-3 – LA CONFERENZA STAMPA DI, come vedi il confronto al vertice con Napoli e Atalanta? Personalmente, non ritieni di essere?Si tratta di due grandi squadre, non dobbiamo guardare la classifica dato che manca tantissimo alla fine del campionato. Dobbiamo giocare sempre con la stessa maturità e consapevolezza. Per quanto riguarda me, io sono il primo che mantiene un profilo basso, anche per motivi caratteriali. Quello che sto facendo è sotto gli occhi di tutti, poi che venga riconosciuto dagli altri non mi. L’importante è avere la stima di chi lavora con me.