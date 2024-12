Panorama.it - Timothée Chalamet e il fil rouge con la moda

Androgino, ricercato ma mai eccessivo: lo stile di- che oggi compie 29 anni - ha conquistato l’intero globo con outfit iconici arrivando nel 2019 ad occupare il primo posto nella classifica Year in Fashion di Lyst come uomo più influente nella.Titolo più che meritato, considerando l’evoluzione di stile che l’attore statunitense ha compiuto nel tempo. D’altronde, l’attenzione per laè sempre stata palese sui red carpet doveha spesso infranto i tabù delladando incredibili lezioni di stile.Lezioni che non sono certo passate inosservate dalle grandi maison, infatti Chanel ha scelto proprio l’attore come protagonista della campagna del suo profumo Bleu De Chanel e lo ha nominato ambassador della linea beauty. Come la maison francese, anche Cartier ha selezionatoper dare un volto moderno ed elegante ai suoi orologi, lo abbiamo infatti visto indossare pezzi da collezione, come il Tank Cintrée Les Rééditions in platino indossato sul red carpet della première francese di Dune Parte 2.