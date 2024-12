Amica.it - Timothée Chalamet compie 29 anni e stupisce con inaspettati “colpi di testa”

Tanti auguri! Nato il 27 dicembre 1995, quest’anno l’attore statunitense (con cittadinanza francese)29. E il bello è che non ha avuto bisogno di troppo tempo per dimostrare la propria bravura. La sua fama è esplosa nel 2018, dopo l’uscita del film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, in cui interpreta un giovane diciassettenne ebreo alla scoperta della propria sessualità, dei propri sentimenti e delle proprie emozioni. E che, per altro, gli fece guadagnare una candidatura all’Oscar come Miglior Attore: è stato addirittura il più giovane candidato dal 1939. Poi sono arrivati Piccole donne e Dune, è stato dietro la macchina da presa per Bones and All e tra poco (dal 23 gennaio 2025) lo rivedremo sul grande schermo nei pdi Bob Dylan in A Complete Unknown.