Sequestrati 100mila fuochi d'artificio a Bologna

AGI - Si intensifica ulterormente, in vista dell'approssimarsi delle festività di fine anno, l'attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale diper contrasto all'importazione e alla vendita did'. I militari della Compagnia antiterrorismo Pronto Impiego di, nell'ambito di un'ispezione presso un esercizio commerciale di grandi dimensioni sul territorio di Castel Maggiore, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestroarticoli pirotecnici, per un totale di circa 400 kg e oltre 100 kg di massa attiva esplodente. In particolare, il materiale era illecitamente detenuto in violazione delle normative sul quantitativo massimo previsto per lo specifico esercizio commerciale e sulle modalità di custodia, in quanto a stretto contatto con materiale infiammabile, con grave rischio per l'incolumità pubblica.