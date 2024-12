Ilrestodelcarlino.it - Saldi invernali 2025 nelle Marche: quando iniziano? Le date

Ancona, 27 dicembre 2024 – È tempo di. Ora la data è ufficiale, si partirà sabato 4 gennaio con gli scontiche resteranno in negozio fino al primo marzo. Si tratta della data di inizio in quasi tutta Italia, ad eccezione dell’Alto Adige, dove il via è fissato per mercoledì 8 gennaio (con la possibilità di allestire i punti vendita già da domenica 5), e della Valle d'Aosta, dove invece partiranno il 2 gennaio. Sul territorio marchigiano inoltre, con la delibera del 15 novembre, è stato dichiarato il divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data inizio. Il vademecum degli acquisti Tra truffe e finti maxi sconti è bene tenere presente quali sono le regole di base per acquisti chiari e sicuri. Al fianco dei consumatori ci sono Federazione Moda Italia-Confcommercio e Confcommercio Imprese per l'Italia che ricordano a chi si districa tra gli acquisti qualche norma.