Sacro Suono, il festival diretto da Enzo Avitabile chiude con Servillo e i Solis String Quartet

Napoli accoglie “”, la rassegna ideata e diretta dain programma in 4 chiese della città fino al 6 gennaio 2025. Dalle chiese di Santa Maria Donnaregina Vecchia e Santa Maria Donnaregina Nuova alla Basilica di Santa Chiara e la Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi. Promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica e organizzata da Andrea e Mario Aragosa per Black Art – Ets,presenta 6 concerti a ingresso gratuito con grandi artisti italiani e internazionali. Domenica 29 dicembre alle 20:30, la Basilica di Santa Chiara accoglie “Excepto“, progetto originale di. Ad accompagnare il cantautore e compositore partenopeo in quest’opera – che si sviluppa come sinfonia unica e particolare nella sua forma originale – troviamo la Nova Amadeus Chamber Orchestra, diretta dal M° Gabriele Di Iorio e Gianluigi Di Fenza alla chitarra classica.