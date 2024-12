Bergamonews.it - Ruba in casa del parroco ma viene scoperto e arrestato: in manette per una raffica di furti

Canonica d’Adda. E’ bastata la denuncia di undella Bassa bergamasca per avviare un’indagine che ha permesso ai carabinieri della Compagnia di Treviglio di risalire e rintracciare l’autore di una serie di, parrocchia compresa, messi a segno tra l’aprile e l’ottobre di quest’anno. A dare il via all’operazione, appunto, il racconto del sacerdote di Canonica d’Adda che, nell’ottobre scorso, ha raccontato ai militari della stazione di Fara Gera d’Adda aver subìto un furto nella sua abitazione. L’attività investigativa ha consentito ai carabinieri, grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, di identificare l’autore del colpo e l’autovettura utilizzata per i suoi spostamenti. A finire inP.A., cittadino italiano residente a Milano, con alcuni precedenti alle spalle.