Napoli | tentata estorsione ad un ormeggiatore arrestato

, l’indagato avrebbe chiesto una cospicua somma di denaro alla vittima per poter continuare a lavorareNella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale disu richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.Destinatario del provvedimento cautelare un uomo ritenuto al vertice del sodalizio camorristico operante nell’area di Bagnoli, gravemente indiziato del reato diaggravata dal metodo mafioso. A diffodnere la notizia una comunicazione dell Questura disu delega della Procura della Repubblica.Il destinatario della misura restrittiva avrebbe intimato a undi imbarcazioni di Nisida di corrispondergli un “regalo”, una cospicua somma di denaro, per poter continuare a svolgere la sua attività presso i moli dell’isolotto flegreo.