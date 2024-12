Puntomagazine.it - M5S Acerra, Affinito: La maggioranza ostacola i diritti dei cittadini, continueremo a lottare per trasparenza e giustizia

Leggi su Puntomagazine.it

Il Movimento 5 Stelle critica laper l’ostruzionismo e la mancanza di sostegno alle famiglie in difficoltà, promettendo di non fermarsi nella difesa deideidi.”Il 23 dicembre, durante il Consiglio Comunale, il Movimento 5 Stelle di, con il consigliere comunale Francesco, in solitaria ha combattuto per idella nostra comunità e delle fasce più deboli della popolazione. Infatti, mentre laprosegue con un comportamento sistematico di ostruzionismo e arroganza politica, noi non ci pieghiamo, ma lottiamo con determinazione per il bene dei.Già sul punto della gestione della piscina di via Clanio, laha dimostrato ancora una volta di essere sorda alle richieste die partecipazione. Infatti la commissione chiamata a valutare l’affidamento della gestione della piscina è stata convocata in extremis, al limite del regolamento, e senza la consegna tempestiva dei documenti necessari.