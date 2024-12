Lanazione.it - L’inizio del nuovo anno con la magia e la forza della musica gospel

Arezzo, 27 dicembre 2024 – A Castiglion Fiorentino si chiude la 28ma edizione del ToscanaFestival Mercoledì 1 gennaio 2025 al Teatro Mario Spina arriva la corale The Spirit ofdi Joselin St. Aimee Il ToscanaFestival si prepara a chiudere la sua 28ma edizione con un evento straordinario: un concerto che promette di essere un inno alla gioia, alla condivisione e alla spiritualità. Mercoledì 1 gennaio 2025, con inizio alle ore 17 al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino, arriva The Spirit of, il progettostar internazionale Joselin St. Aimee. L’evento è promosso dal ToscanaFestival con il sostegno del Comune di Castiglion Fiorentino e la Regione Toscana, il patrocinio del Consolato USA di Firenze, e la partnership di Unicoop Firenze, Caurum e Caffè River.