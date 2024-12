Ilfattoquotidiano.it - Iran, la giornalista Cecilia Sala arrestata a Teheran: è detenuta dal 19 dicembre

Laè stata fermata ail 19scorso ed è attualmentenella capitale dell’. A diffondere la notizia è stato il ministero degli Affari resteri italiano: “Oggi l’ambasciatrice Paola Amadei ha effettuato una visita consolare per veriricare le condizioni e lo stato di detenzione della cronista”. Secondo le prime ricostruzioni,si trovata nel Paese con un visto giornalistico.La Farnesina ha fatto sapere che “in precedenzaaveva avuto la possibilità di fare due telefonate con i parenti. In accordo con i genitori della, la Farnesina invita alla massima discrezione la stampa per agevolare una veloce e positiva risoluzione della vicenda”.L'articolo, la: èdal 19proviene da Il Fatto Quotidiano.