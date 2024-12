Calciomercato.it - Inzaghi alla Ferguson, l’Inter ha pronto il piano: il nuovo progetto di Oaktree

Simonecertezza dei nerazzurri anche negli anni a venire, il club ha preso la sua decisione: ecco i capisaldi delcicloAtalanta e Napoli hanno battuto un colpo,deve rispondere con il Como. I campioni d’Italia devono centrare i tre punti per rimanere in scia alle rivali per la vetta della classifica, confermando l’ottimo rendimento di questo periodo. E guardando anche a ciò che avverrà in prospettiva, argomento di cui abbiamo parlato in maniera approfondita sul canale Youtube di Calciomercato.it, nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’.hail: ildiCM.IT – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) In casa Inter si vuole blindareanche oltre le attuali scadenze di contratto. L’accordo in essere, valido fino al 2026, prevede una opzione per una ulteriore stagione, ma si guarda anche più avanti, vista la grande qualità del suo lavoro.