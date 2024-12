Ilgiorno.it - Il rischio multe per i clienti nei dehors : "Così penalizzati solo bar e ristoranti"

di Anna GiorgiMILANOIl conto alla rovescia è iniziato, mancano cinque giorni all’entrata in vigore del divieto di fumo all’aperto "per la tutela della qualità dell’aria e la salvaguardia della salute di tutti", si legge nel comunicato ufficiale. In parole semplici un fumatore potrà accendersi una sigaretta in pubblico,se si trova a dieci metri di distanza da altre persone. Il divieto non vale per le sigarette elettroniche. Di ufficiale però, almeno ieri sera, Carlo Squeri (nella foto), segretario Epam (Associazione Pubblici Esercizi di Milano presso Confcommercio), non aveva ancora ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’assessorato competente, quello all’Ambiente guidato da Elena Grandi circa l’interpretazione del concetto di "spazio pubblico" in riferimento aidei locali.