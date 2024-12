Metropolitanmagazine.it - È morto Hudson Meek, l’attore di “Baby Driver” aveva 16 anni

, un attore adolescente noto per il suo lavoro in “”, èdopo essere caduto da un veicolo in movimento in Alabama, hanno detto le autorità.16ha riportato ferite da corpo contundente cadendo dal veicolo a motore nella sua città natale, Vestavia Hills, ha riferito giovedì l’ufficio del medico legale della contea di Jefferson alla NBC News. È rimasto ferito il 19 dicembre ed èsabato all’ospedale UAB. L’incidente è avvenuto nel isolato 1900 di Canyon Road a Vestavia Hills, un sobborgo a sud di Birmingham.Sabatoha pubblicato un post sull’account Instagram dicendo: “Ci spezza il cuore sapere cheè tornato a casa per stare con Gesù stasera”.ha interpretato “Young” nel film d’azione del 2017 di Edgar Wright “”, interpretando una versione più giovane del personaggio principale, interpretato da Ansel Elgort.