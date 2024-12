È in terapia intensiva Caduta choc durante la gara il campione ricoverato in gravi condizioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un terribile incidente si è verificato oggi a Bormio, sulla pista Stelvio,le prove per la discesa libera di Coppa del Mondo.e ledel, vittima di una rovinosache lo ha costretto al trasporto d'urgenza in ospedale. Dalle prime informazioni si apprende che al discesista è stato riscontrato un ematoma subdurale (accumulo di sangue all'interno del cranio, sia nell'encefalo sia tra questo e le ossa craniche)."Cyprien è cosciente e per il momento resta sotto sorveglianza nel reparto dineurologica", ha aggiunto Stéphane Bulle, medico della squadra francese. Secondo Eurosport, Cyprien Sarrazin era cosciente al momento dell'evacuazione e lamentava dolore a un piede.