Ilgiorno.it - Dalla parte degli ultimi. Un pasto caldo per tutti grazie alla Croce Rossa

Il freddo e le festività non fermano l’assistenza a chi è solo e senza casa. I volontari del comitato di Monza dellaItaliana animano la task force che offre assistenza ai senza fissa dimora, insieme ai responsabili di Elior, società leader nel settore della grande ristorazione. La condivisione fra azienda edei valori di solidarietà ha portatodonazione di 120 pasti caldi. Le razioni sono state e verranno distribuite a Spazio 37, la struttura di via Borgazzi che da anni è centro nevralgico del sostegno ai senza dimora, durante la notte di Natale e nelle altre festività di fine anno. Vengono servite in questi giorni sia agli ospiti della struttura monzese che ai volontari impegnati nel servizio di assistenza. "Voglio esprimere profonda gratitudine e il mio sincero ringraziamento a Elior - commenta Guido Compatangelo, presidente del Comitato di Monza della- per la collaborazione di questi giorni.