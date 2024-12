Puntomagazine.it - Castellone, Legge di bilancio: un’altra occasione persa, più soldi per pochi e nulla per i molti che ne hanno bisogno

Mariolinacritica ladi: “, a pagarne il prezzo sono i più vulnerabili”Oggi arriva in aula al Senato ladi. Questa è la terzadidi questo governo, e quindi la narrazione del “non si poteva fare di più” non regge. Ancora una volta, si deludono i cittadini che avevano creduto alle loro promesse, accontentando soloprivilegiati. Ci sono 4 milioni e mezzo di persone che rinunciano alle cure mediche, quasi la metà perché non ha iper curarsi. Ci sono 4 milioni di lavoratori poveri che non riescono ad arrivare a fine mese, nonostante lavorino ogni giorno. Mancano, soprattutto al Sud, servizi essenziali come asili nido, assistenza per disabili e anziani. Dopo aver accettato in Europa un patto di stabilità che ci costerà 13 miliardi all’anno in nuove tasse e tagli, sono stati destinati: 7,5 miliardi per le armi, 2 miliardi per il ponte sullo Stretto, 1 miliardo per i centri in Albania.