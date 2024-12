Ilgiorno.it - Capodanno tutti nudi a Paderno Dugnano: il ristorante cambia idea e manda all’aria il veglione naturista

Dress code? Nessuno. Dunque abbigliamento libero? No, si entra. O meglio si entra vestiti e poi ci si spoglia. Sarebbe stato una suo modo storico, quantomeno senza precedenti in Italia, quello in programma per il 31 dicembre 2024 a, in provincia di Milano. Sarebbe stato ma invece non sarà. Perché il misteriosopadernese – il nome non è mai stato svelato dagli organizzatori per evitare spiacevoli episodi – scelto da A.N.Ita, l’associazione dei naturisti italiani, per ildell’ultimo dell’anno alla fine, forse per timore di polemiche, hato tutto: niente festa. Un bel problema per i promotori dell’iniziativa “CapoNudanno 2024” che avevano già raccolto una sessantina di adesioni da tutto il Nord Italia, con una decina di posti ancora disponibili.