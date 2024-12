Puntomagazine.it - Capodanno senza botti, l’invito di Idee e Concretezza

L’associazione invita a celebrare il nuovo anno in modo più consapevole, scegliendo alternative più tranquilledell’Associazioneper unsi inserisce in un movimento che promuove una festa più sicura, rispettosa dell’ambiente e attenta al benessere degli animali. Idi, infatti, oltre a causare disagi per gli animali, sono anche fonte di inquinamento acustico e atmosferico. L’associazione invita a celebrare il nuovo anno in modo più consapevole, scegliendo alternative più tranquille come spettacoli di luci, eventi culturali, o momenti di socialità che non coinvolgano rumori molesti. Quest’anno, più che mai, il messaggio è chiaro: godiamoci la festa in modo civile e responsabile, per il benessere di tutti, umani e non.Comunicato stampaL'articolodiproviene da Punto! - Il web magazine.