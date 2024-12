Ilrestodelcarlino.it - Caldaie a condensazione, stop ai bonus dal 2025. Cna: "Preoccupati per le nostre 500 imprese"

È arrivato l’ok all’emendamento che introduce loalle agevolazioni fiscali per l’installazione dellegià dal. L’emendamento, approvato dalla commissione Bilancio alla Camera, sancisce l’addio delle agevolazioni fiscali per lea combustibili fossili, sia nell’ambito della ristrutturazione edilizia sia nell’ambito di interventi di riqualificazione energetica. CNA Installazione e Impianti Forlì-Cesena esprime forte preoccupazione per le gravi ripercussioni che tali decisioni avrebbero sulla filiera delleimpiantistiche e di installazione. Ledel settore, già alle prese con una congiuntura economica difficile, rischiano di essere seriamente danneggiate, con ripercussioni sull’occupazione, la competitività e l’innovazione tecnologica nel nostro Paese.