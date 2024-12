Alpinisti scomparsi sul Gran Sasso come hanno trovato i corpi di Cristian Gualdi e Luca Perazzini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sono stati purtroppo ritrovati senza vita, i duedispersi da domenica 22 dicembre sul. Lo comunica il Cnsas, che ha guidato le operazioni di ricerca in collaborazione con la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco.Fin da venerdì mattina, 27 dicembre, le ricerche si sono intensificate in quota. Squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme alla Guardia di Finanza,operato con il supporto aereo di un’eliambulanza della Regione Abruzzo e un elicottero dei Vigili del Fuoco.erano dispersi da domenica pomeriggio sul, in quota a circa 2.700 metri.Leggi anche: “È lui, è morto”. Finisce in tragedia il caso della scomparsa del 73enne Agostinotrovati morti sul: addio aSecondo Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, “il nostro lavoro è quello di andare a cercare le persone e portarle a casa vive.