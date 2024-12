Digital-news.it - Agcom: Risultati 2024 Comunicazioni Elettroniche, TV e Telefonia Mobile - Crescita Fibra, Dati e Ascolti

L’Autorità per le Garanzie nellepubblica oggi l’Osservatorio sullerelativo ai primi nove mesi dell’anno.- A fine settembrenella rete fissa gli accessi complessivi su base trimestrale non mostrano variazioni di rilievo, e rimangono attestate intorno ai 20,25 milioni di linee. Le linee in rame si sono ridotte di circa 150 mila unità su base trimestrale e di 700 mila rispetto al settembre 2023, e nell’ultimo quadriennio sono diminuite di 4,60 milioni di accessi. Pur se in flessione su base annua (-670 mila linee), gli accessi FTTC rappresentano il 45,9% della base clienti complessiva. Quelli FTTH crescono su base trimestrale di oltre 290 mila unità e di 1,18 milioni su base annua, mentre rispetto al settembre 2020 l’incremento è di 3,86 milioni di linee.