A Faenza i trofei giovanili ’Bellenghi’ e ’Biagi’

Ottimo finale di stagione per il Tennis Club, che si è aggiudicato iregionali under 14, maschile e femminile, intitolati rispettivamente a Marco Bellenghi e Rossella Biagi. Nella finale del trofeo Bellenghi, la squadra faentina composta da Diego Tarlazzi (3.1), Ian Catallo (3.3), Marco Menichetti (3.3) e Manuel Montefiori (3.4) ha vinto 2-1 nel doppio decisivo contro il Tennis Pro Parma. Tarlazzi è riuscito a battere il 2.7 Sebastiano Mantovani al terzo set. Menichetti ha lottato con cuore contro un 3.1 ma alla fine ha dovuto cedere, mentre nel doppio Tarlazzi e Montefiori sono stati bravi a vincere in due set contro la forte coppia parmense. Nel trofeo Biagi, il team manfredo formato da Emma Lanzoni (2.8), Angie Bentini (3.1) e Ludovica Altini (3.1) si è imposta in finale 2-0 sempre contro il Pro Parma, grazie alla vittoria nei due singoli di Lanzoni e Bentini contro una 2.