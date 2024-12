Gossipnews.tv - Tapiro per Barbara D’Urso: Pace Fatta Con Mediaset?

Und’Oro e un gesto sorprendente:tornano a dialogare? Ecco che cosa è successo!Nelle ultime ore, una storia apparsa sull’Instagram diha scatenato i fan, accendendo nuove speranze sul possibile ritorno della conduttrice su Canale 5. La celebre presentatrice, lontana dalla televisione da circa un anno dopo l’addio a Pomeriggio Cinque e a, ha svelato di aver ricevuto il suo quattordicesimod’Oro. Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, le ha consegnato il riconoscimento, ma il motivo rimane avvolto nel mistero. Tuttavia, molti hanno interpretato l’evento come un segnale di distensione tra lae l’azienda.I telespettatori si interrogano: potrebbe essere questo un indizio di un possibile ritorno della conduttrice in? In attesa di scoprire il servizio completo su Striscia la Notizia, i social si riempiono di speculazioni.