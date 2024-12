Ilfattoquotidiano.it - Sara Netanyahu nei guai, la procura vuole indagare su di lei: “Ha cercato di intimidire un testimone nel caso di corruzione del marito”

Iltore generale israeliano ha chiesto alla polizia di aprire un’indagine su, moglie del primo ministro Benjamin, sospettata di aver interferito nel processo perin cui è coinvolto il.L’indagine si concentra sul contenuto di un report investigativo secondo cuiha inviato una serie di messaggi – scoperti dagli investigatori – a un ex collaboratore incaricato di organizzare proteste contro gli oppositori politici dele diHadas Klein, unchiave del processo.Il rapporto, basato sulla corrispondenza del defunto assistente di Benjamin, Hanni Bleiweiss, per quanto riguarda la vicenda delle proteste orchestrate fa riferimento alla manifestazione fuori dalla casa di una famiglia il cui figlio pilota di caccia era stato ucciso in combattimento.