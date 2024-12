Spazionapoli.it - Napoli, il piano per le cessioni a gennaio: Manna e Conte hanno già deciso

Leggi su Spazionapoli.it

CalciomercatoUltimissime – Gli azzurri avrebbero già stabilito unper ledi, attraverso i colloqui tra: i possibili nomi in partenza Per il calciomercatoultimissime arrivano anche nel giorno di Santo Stefano. La campagna acquisti invernale, infatti, è alle porte, con l’apertura fissata per il prossimo 2. Sarà un mese intenso quello che ci aspetta, con gli azzurri che saranno impegnati nel tentativo di rinforzare la rosa, per aumentare le chance di rimanere nei piani alti della classifica di Serie A, fino alla fine dell’anno.Entrate, ma anche potenziali uscite. Il, infatti, non escluderà dei colpi in partenza. Non tutti i giocatori, infatti, sono stati sfruttati a pieno da Antonioe qualcuno di questi non è riuscito neanche a convincere pienamente il tecnico.