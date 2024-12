Mistermovie.it - Mister Movie | Film in Arrivo nel 2025: Grandi Attori e Progetti più attesi dell’anno

Leggi su Mistermovie.it

Ilsi preannuncia come un anno ricco di emozioni per gli appassionati di cinema, conche promettono di sorprendere grazie a cast stellari e trame intriganti. Dopo un 2024 piuttosto contenuto in termini di produzioni di alto profilo, l’anno nuovo sarà caratterizzato daritorni e collaborazioni inedite trae registi di fama internazionale. Ecco cosa ci aspetta.Leonardo DiCaprio e Paul Thomas Anderson in The Battle of Baktan CrossLeonardo DiCaprio, reduce da un periodo di relativa quiete, sarà protagonista di The Battle of Baktan Cross, diretto da Paul Thomas Anderson. Il, circondato dao, potrebbe essere un adattamento del romanzo Vineland di Thomas Pynchon. L’attesa per questa collaborazione è altissima, considerata l’abilità di Anderson nel dirigere performance memorabili.